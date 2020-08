Arsenal : Aubameyang aurait proposé ses services à Chelsea !

Des révélations qui n'arrivent pas au bon moment. Alors qu'Arsenal doit affronter Chelsea ce samedi en finale de la Cup, Pierre-Émerick Aubameyang pourrait bien perdre la cote chez les supporters d'Arsenal. En effet, le Daily Mail rapporte que le Gabonais aurait proposé ses services à Chelsea cet hiver. Alors à la recherche d'un attaquant, les Blues n'auraient pas été loin de boucler un transfert, mais les négociations se seraient stoppés face aux demandes salariales du joueur.

En fin de contrat la saison prochaine, l'ancien de Dortmund et de St-Étienne est pourtant l'homme de base des Gunners, où il a réussi une saison à 22 buts en Premier League. Certainement frustré des résultats de son équipe, il se serait tourné vers les Blues et aurait exigé un salaire élevé, au point de devenir le plus gros contrat de l'histoire du club. Une proposition finalement refusée par les dirigeants de Chelsea.