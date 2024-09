FC Barcelone : Joan Laporta vide son sac sur le mercato

Cet été, le FC Barcelone a été au cœur du mercato estival avec le feuilleton Nico Williams, qui n’a finalement pas rejoint Barcelone et a préféré rester à l’Athletic Bilbao. Le Barça a seulement signé les arrivées de Pau Victor et Dani Olmo, qui a eu du mal à être enregistré à temps. Les finances du FC Barcelone ont d’ailleurs beaucoup animé les rumeurs estivales, puisque plusieurs joueurs ont été contraints de partir, à l’instar d’İlkay Gündoğan et des deux João (Cancelo et Félix). Un été agité, sur lequel Joan Laporta, est longtemps revenu.

En conférence de presse, le président catalan a d’abord dressé le bilan : « nous sommes très satisfaits de ce que nous avons fait sur le marché. Dani Olmo était la priorité et Deco nous avait dit qu’il améliorerait l’équipe. Nous y sommes parvenus et je suis très heureux de sa présence dans l’équipe et de ses performances. Il a beaucoup de mérite pour ce qu’il a fait et aussi pour le travail de Flick (…) Nous aurions pu mettre en place une garantie pour conclure une signature de dernière minute, ce qui était déjà fait, mais nous ne voulions pas mettre en péril nos actifs individuels », a-t-il d’abord évoqué, en assurant que son club revenait dans les clous financièrement.

Joan Laporta dément pour İlkay Gündoğan

«Avec la règle du 1/1, l’enregistrement définitif sera prolongé et nous permettra d’enregistrer Olmo sans problème. Un très bon travail a été effectué», a assuré Laporta, avant de revenir sur le feuilleton de l’été : Nico Williams. Le tout, sans trop se mouiller. «Il y a beaucoup de joueurs qui veulent venir au Barça. Je ne peux pas citer de noms, mais ce n’est pas vrai qu’ils ne veulent pas venir. Mais désolé, vous me permettrez de ne pas parler des joueurs qui ne sont pas les nôtres. Je ne commenterai pas les aspects des joueurs qui ne font pas partie de notre équipe», a-t-il esquivé avant de revenir sur les départs des deux João (Cancelo et Félix) : « en ce qui concerne la configuration de l’équipe première, nous avons décidé que le meilleur effectif était celui dont nous disposons actuellement. Ils étaient prêtés, le prêt se terminait le 30 juin et ils ont pris des chemins différents. Félix est à Chelsea et Cancelo à Al-Hilal, c’est bien pour eux». Enfin, Joan Laporta a fait des révélations sur le départ d’İlkay Gündoğan, transféré à Manchester City en raison des problèmes financiers du club catalan.

Pour lui, cela n’avait rien d’économique : « c’est une décision sportive de Gündogan, et aussi de City. Cela a eu un impact économique sur nos comptes, mais la raison n’est pas économique (…) Gündogan est un excellent joueur et une personne formidable. Mais après une réunion entre Gündo et Flick, et après avoir évalué la situation que nous avions dans l’équipe, il a voulu partir. C’était une décision sportive. Nous l’avons compensée par l’arrivée d’Olmo, qui remplissait une fonction similaire. Avec tout le respect que je vous dois, c’est une décision qui a été prise par les deux parties», a-t-il terminé, en ajoutant qu’il y aurait des signatures hivernales grâce au nouveau contrat signé avec Nike.