Arsenal prolonge Ben White

Mardi soir, Arsenal a validé son billet pour les 1/4 de finale de la Ligue des champions. Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, les Gunners viennent d’annoncer la prolongation de contrat de Ben White sur leur site officiel. «Ben White a signé un nouveau contrat avec le club, engageant ainsi son avenir à long terme avec nous. Depuis qu’il nous a rejoint en provenance de Brighton & Hove Albion en juillet 2021, Ben s’est imposé comme un membre clé de l’équipe, faisant 122 apparitions avec Arsenal dans toutes les compétitions.»

Heureux, Mikel Arteta a confié : «c’est une excellente nouvelle que Ben engage son avenir dans le club. Ben est un joueur clé pour nous, un professionnel de haut niveau avec une mentalité de gagnant et l’un de ceux qui montrent l’exemple chaque jour. Les capacités de Ben, la détermination et l’attitude positive sont très importantes, mais c’est aussi un personnage et un être humain formidable. Nous sommes tous impatients de continuer à travailler avec Ben dans les années à venir.» L’histoire d’amour continue…