OM : le maire de Marseille réclame des excuses du PSG

Les réactions autour des incidents dans les tribunes pendant PSG-OM, au Parc des Princes, n’en finissent plus. Après les insultes et les banderoles contre Adrien Rabiot, les politiques ont également pris position. Benoît Payan, le maire de Marseille, attend une réponse ferme de la Ligue de football professionnel et a demandé des comptes au PSG.

«Quand on a vu ces banderoles, on était écœuré par la violence de ces attaques en dessous de la ceinture contre sa mère et son père qui est décédé. C’est tout sauf du sport, c’est tout sauf du supporterisme, c’est tout sauf du football et ça ne devrait pas exister. Le Paris Saint-Germain doit désormais s’excuser et surtout la Ligue doit prendre des sanctions, cela ne peut pas rester impuni. Ça a dépassé les bornes. On touche au sacré. Ça touche son intimité et son histoire personnelle, il n’y a plus de limite. Je ne peux pas l’accepter», a-t-il lâché sur les ondes de RMC.