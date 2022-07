Amicaux : Dembélé brille encore lors de la victoire du FC Barcelone à New York, le Real Madrid termine en beauté contre la Juventus

La suite après cette publicité

Fin de tournée pour le Real Madrid cette nuit, et fin de la préparation puisque le prochain match que disputeront les Merengues avant la reprise de la Liga sera cette Supercoupe d'Europe, contre l'Eintracht Francfort. Les troupes de Carlo Ancelotti affrontaient la Juventus, et l'Italien misait sur un onze plutôt titulaire cette fois, puisque Benzema démarrait en pointe avec Vinicius et Valverde, et on avait droit à un milieu de terrain composé de Casemiro, Kroos et Modric. Si les Turinois démarraient assez bien avec un coup franc de Bonucci sur la barre notamment, ce sont les Merengues qui frappaient en premier. Vinicius Junior était fauché dans la surface, et Karim Benzema transformait à merveille, tout en puissance (1-0, 19e).

Les deux équipes continuaient d'avoir des situations intéressantes, mais en début de deuxième période, le Real Madrid prenait l'ascendant définitif dans le jeu, avec une sacrée occasion de Carvajal sortie par Perin notamment (55e). Le portier italien sortait également une parade exceptionnelle sur une frappe enroulée bien sentie de Benzema (61e). Peu après l'heure de jeu, Ancelotti changeait tout son onze et deux entrants allaient faire le break. Jesus Vallejo, aligné en tant que latéral gauche, offrait un caviar à Asensio qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets (2-0, 68e). Le score n'a plus bougé, tout comme la fin de match a été assez pauvre en spectacle et en occasions.

Dembélé, encore brillant

De son côté, le FC Barcelone qui sortait justement d'un match nul 2-2 contre la Juventus, a aussi battu son rival du soir, pour son avant dernier match de préparation. Pour ce duel face aux NY Red Bulls, Xavi misait sur un trio offensif composé de Raphinha, Lewandowski et Dembélé, alors que Busquets, Gavi et De Jong composaient l'entrejeu. Sans trop de surprise, les Catalans dominaient rapidement, et Lewandowski n'était pas heureux face au but avec plusieurs occasions ratées. Ousmane Dembélé, qui avait déjà fait parler la poudre contre la Juve, continuait d'être en jambes sur son flanc droit, mettant le feu pendant toute la première période, avec un caviar dont ne profitait pas le Polonais par exemple (24e).

C'est d'ailleurs le Français qui allait frapper en premier. Alors qu'il avait démarré l'action côté gauche, il trouvait Raphinha aux abords de la surface. Le Brésilien décalait, et après ce une-deux, l'ancien Rennais rapidement revenu à droite battait le portier rival d'une belle frappe croisée (0-1, 39e). En deuxième période, avec le traditionnel bal des changements qu'on voit lors de ces amicaux, le club catalan continuait de dominer, même si Lewandowski était toujours aussi peu chanceux à la finition (56e). Ansu Fati manquait lui aussi plusieurs occasions intéressantes, comme cette frappe devant les cages où il ouvrait trop son pied et manquait le cadre de peu (75e). C'est finalement Memphis Depay qui allait inscrire le deuxième but blaugrana. Profitant d'une erreur du gardien et d'un défenseur, le Néerlandais récupérait le cuir dans la surface et l'expédiait au fond des filets (2-0, 86e). Son dernier but sous la tunique barcelonaise ?