PSG : les anciens joueurs du club célèbrent cette victoire historique

Ce samedi soir, l’histoire était parisienne. En finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a écrasé l’Inter Milan (5-0) pour décrocher son tout premier sacre dans la compétition. Une victoire historique pour le club de la capitale qui a été célébrée par tous et notamment les anciens joueurs du club francilien. Attendue, la réaction de Kylian Mbappé est vite arrivée. «Le grand jour est enfin arrivé, la victoire et avec la manière de tout un club, félicitations PSG», s’est fendu ce dernier sur les réseaux sociaux.

Et le joueur du Real Madrid n’est pas le seul à avoir eu son mot pour le club de la capitale française. De son canapé, Lucas Moura y est allé de son message : «félicitations Paris ! Champions mon frère !» L’ancien gardien du Paris Saint-Germain Grégory Coupet a aussi félicité ce groupe victorieux : «exceptionnel ! Paris est MAGIQUE !» De son côté, l’ancienne star du Paris Saint-Germain Neymar s’est fendu d’un "félicitation" envers le club qu’il a connu entre 2017 et 2023.

La fin d’une longue attente

Capitaine défait en 2020 face au Bayern Munich (1-0) avec le Paris Saint-Germain, Thiago Silva a eu des mots pour Marquinhos, celui qui a été son coéquipier et partenaire de défense pendant de longues années : «félicitations mon petit frère ! Tu es un méritant, Dieu t’a honoré ! Tu méritais ce titre ! Je suis fier de toi. Je t’aime.» Présent à Munich et amenant le trophée à ses anciens coéquipiers, Javier Pastore a également laissé parler son émotion après la rencontre.

«Je suis honoré de participer à une soirée spéciale comme ça, pour le club, la France… C’était magnifique, ça été du spectacle, je suis content pour les joueurs, le staff, les personnes qui travaillent au club qui étaient déjà là quand j’étais là et qu’on a passé des mauvais moments avec cette Champions League. Quand j’ai signé au PSG, Nasser m’a dit "je veux gagner la Ligue des Champions et faire gagner le plus de championnats au PSG", c’était sûr que ça allait arriver, on n’a pas eu cette chance nous, mais le club a toute la structure aujourd’hui», a-t-il déclaré au micro de Canal +. C’est la joie pour les joueurs du Paris Saint-Germain, mais également pour les anciens.