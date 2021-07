Mercato : le FC Barcelone et le Real Madrid sont dans le même bateau

La suite après cette publicité

Angleterre, Italie, France, Allemagne... Un peu partout en Europe, les grosses écuries se renforcent, malgré une situation financière globalement compliquée. En Espagne, l'Atlético devrait frapper un gros coup avec Rodrigo de Paul, en mettant 40 millions d'euros sur la table pour l'Argentin. Mais du côté du Real Madrid et du FC Barcelone... c'est le désert. Seules des arrivées libres ont été enregistrées pour l'instant, à l'image de David Alaba pour les Merengues, ou de Depay, Aguero et Eric Garcia en Catalogne, le deal Emerson étant scellé depuis l'arrivée du Brésilien en Espagne.

Avec un Javier Tebas qui force les clubs à se serrer la ceinture, les deux clubs ne peuvent tout simplement pas recruter. On rappelle que le Real Madrid n'a plus dépensé d'argent pour un joueur depuis janvier 2020, quand les Madrilènes ont recruté le jeune Reinier, soit un an et demi ! Ils payent notamment, là aussi surtout côté barcelonais, les conséquences d'une gestion financière trop souvent à la limite ces dernières années, avec des salaires trop importants et des dépenses colossales, principalement en transferts mais pas que.

Des indésirables dont personne ne veut

La preuve, les deux frères ennemis du football espagnol ont d'énormes difficultés à se séparer de leurs indésirables, puisqu'ils ont des salaires complètement disproportionnés par rapport à leur valeur réelle sur le marché. Au mieux, ils peuvent s'en débarrasser temporairement, via des prêts. Philippe Coutinho en est un bon exemple, alors que Samuel Umtiti ou Mariano Diaz semblent prendre le même chemin. Il faut dire que les joueurs ne souhaitent en plus pas quitter cette zone de confort.

Côté merengue, Jesus Vallejo et Dani Ceballos, joueurs sur lesquels pouvait compter Florentino Pérez pour renflouer les caisses, ont fait savoir qu'ils n'ont pas l'intention de faire leur valises dans des interviews accordées en Espagne ce samedi. Rien n'indique que d'ici la fin du mois d'août, les deux ogres ibériques pourront signer des gros chèques, du moins s'il n'y a pas de belle vente...