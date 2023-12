PSG : une grosse tendance se dégage enfin pour Kylian Mbappé

Kylian Mbappé occupe le terrain médiatique. D’ailleurs, il est la quatrième personnalité la plus médiatisée en France d’après une étude dévoilée par Ouest-France et le baromètre Tagaday. Le footballeur de 25 ans arrive derrière le président de la République, Emmanuel Macron, Elisabeth Borne (Première ministre) et Gérald Darmanin (ministre de l’Intérieur). Mais sur le plan sportif, KM7 est bien le numéro un. Souvent mis à l’honneur en France, il fait aussi couler beaucoup d’encre en Espagne.

Le feuilleton Mbappé repart de plus belle

Aucun classement n’est sorti à ce sujet, mais nul doute que le capitaine des Bleus figure parmi les personnalités les plus médiatisées de l’autre côté des Pyrénées. Surtout à Madrid. Là-bas, on évoque pratiquement tous les jours le cas du champion du monde 2018. Et on peut même dire que ça s’est un peu plus accentué ces derniers jours à l’approche de l’ouverture du mercato d’hiver 2024. Qu’on soit bien clair, Mbappé ne quittera pas Paris en janvier.

Mais il peut commencer à discuter avec d’autres clubs, lui dont le bail s’achève le 30 juin prochain. Lundi, Relevo a d’ailleurs expliqué qu’il a aujourd’hui trois options entre les mains. La première est de prolonger au PSG. La deuxième est de filer en Premier League où plusieurs clubs le suivent. Enfin, la dernière est de rejoindre le Real Madrid. Après plusieurs échecs, les Merengues ont la voie libre. Mais ils ne feront pas de folie pour KM7, qui doit faire des pas vers eux.

Mbappé penche pour Madrid selon la presse ibérique

D’ailleurs, la presse ibérique a expliqué récemment que Florentino Pérez et ses équipes ont posé un ultimatum au joueur né en 98. À partir du 1er janvier, il aura 15 jours et pas un de plus pour annoncer son choix. Si jamais il ne le fait pas, Madrid se lancera pour Erling Haaland (Manchester City). Ce jeudi, El Chiringuito a fait un nouveau point sur le cas Mbappé. La célèbre émission espagnole a expliqué que le Français ne va pas prolonger à Paris.

De plus, il a été précisé qu’il est plus proche du Real Madrid qu’il y a six mois. Des informations qui vont dans le sens de celles de Ramon Alvarez de Mon, qui travaille pour Radio Marca. « Mbappé veut signer pour le club et il est disposé à signer dès le mois de janvier. Les conditions du Real Madrid seront inflexibles. La date de la signature est claire, le Real Madrid ne va pas attendre plus longtemps. Les conditions sont fixées depuis 2022 quand Mbappé négociait avec le club.» Le feuilleton Mbappé est reparti de plus belle en Espagne…