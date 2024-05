Corentin Tolisso n’a pas aimé la célébration de Bradley Barcola face à l’OL

Le 21 avril dernier, Bradley Barcola avait sérieusement énervé les supporters de l’Olympique Lyonnais à l’occasion de la victoire éclatante du Paris Saint-Germain face aux Gones au Parc des Princes (4-1). Insulté de toutes parts au match aller, le Parisien avait ostensiblement célébré les buts du PSG devant la tribune des fans lyonnais au retour. Une célébration exagérée selon Corentin Tolisso.

«C’est sûr que sur la célébration, c’était un peu limite. On pourrait peut-être lui en vouloir un peu. Pour moi, c’est une petite erreur qu’il a commise. Lorsqu’on est jeune, on fait des erreurs. Sûrement que plus tard, il s’en rendra compte. Je pense qu’il a fait ça dans l’euphorie. Il a possiblement mal géré les insultes et le fait que les supporters lui en voulaient un peu», a-t-il déclaré dans des propos relayés par le site Olympique et Lyonnais, en marge de la prochaine finale de coupe de France entre Rhodaniens et Franciliens.