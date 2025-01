Al-Ittihad recrute une pépite du Barça

La presse ibérique en parlait depuis plusieurs jours, c’est désormais officiel : Unai Hernandez quitte le FC Barcelone et signe à Al-Ittihad, en Arabie saoudite. Capitaine et joueur le plus décisif du Barça B cette saison avec 9 buts, il fait donc le choix de s’envoler pour la Saudi Pro League sans même avoir débuté sous les ordres d’Hansi Flick.

La suite après cette publicité

Un départ qui a surpris et choqué du monde à Barcelone, mais qui va tout de même laisser un peu plus de 5 millions d’euros dans les caisses du club. Une somme non-négligeable qui pourrait servir dans le dossier Marcus Rashford notamment.