Kasper Dolberg rejoint l'agence fondée par Mino Raiola

Cela va bouger du côté de l'OGC Nice cet été. En attendant de voir comment va se terminer l'aventure de Christophe Galtier, un autre homme commence à réfléchir à sa sortie. Il s'agit de Kasper Dolberg. L'attaquant danois, recruté en 2019, réalise une saison moyenne (6 buts en Ligue 1).

Selon nos informations, il a décidé de changer de représentants. Ce n'est plus la structure néerlandaise SEG qui prend en charge ses intérêts, mais bien l'agence fondée par Mino Raiola, et désormais pilotée par l'avocate Rafaela Pimenta et l'ancien bras droit de Raiola, Jose Fortes Rodriguez. De quoi imaginer un départ cet été ?