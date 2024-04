L1 : la qualification du PSG va modifier le calendrier

Bonne nouvelle pour le football français, le Paris Saint-Germain a atteint les demi-finales de la Ligue des Champions. Le club francilien a battu le FC Barcelone hier (1-4), et retrouvera le Borussia Dortmund dans le dernier carré de la C1. Ce bon parcours bouleverse les plans de la Ligue 1 et notamment du calendrier. En effet, le PSG ira à Dortmund le 30 avril ou le 1er mai, et recevra l’équipe allemande le 7 ou le 8 mai au Parc des Princes (les dates seront connues ce soir ou demain matin). Si c’est le 30 avril, Paris n’affrontera pas comme prévu le HAC le samedi 27 avril en championnat (31e journée).

La suite après cette publicité

En effet, le journal L’Équipe souligne que le Conseil d’administration de la Ligue de football professionnel (LFP) a déjà prévenu Le Havre que la rencontre serait reprogrammée. Une nouvelle qui ne doit pas ravir le club doyen, en particulier son président Jean-Michel Roussier, mécontent des demandes de la LFP. «Selon les articles 22 et 411 du règlement administratif de la LFP, son CA possède la compétence pour faire des aménagements de calendrier», rappelle le quotidien sportif. En revanche, le report du match face à Nice, le week-end suivant, est aussi envisagé mais plus complexe, car il interviendrait entre les deux dernières journées de championnat. Tout en sachant que le 24 avril, Paris doit déjà rejouer contre Lorient son match en retard. Affaire à suivre…