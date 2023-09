Le vestiaire de l’OM a explosé en coulisses

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille est en crise. Le mot est lâché mais il résume parfaitement la situation de l’équipe phocéenne. Lundi dernier, une réunion entre les responsables et membres de plusieurs groupes de supporters et la direction olympienne a mal tourné. Pablo Longoria et ses équipes auraient été invités à s’en aller le plus vite possible. Des menaces auraient été formulées, même si ce n’est pas le cas selon les fans présents. Dans la foulée, Marcelino a rendu son tablier. Le président a longtemps hésité mais il a finalement décidé de continuer l’aventure.

Sa première mission va être de trouver un nouveau coach. Le nom de Christophe Galtier est d'ailleurs sorti du chapeau hier. On ne sait pas encore si ce sera lui ou un autre qui sera l'heureux élu. Ce qui est à peu près sûr par contre, c'est que Jacques "Pancho" Abardonado ne sera qu'un coach intérimaire. Si Frank McCourt n'a pas exclu de le laisser en poste, bien qu'il faille payer 25 000 euros par rencontre puisqu'il n'a pas le BEPF ni la licence A de l'UEFA, cette solution n'est plus envisagée après la défaite face au PSG selon La Provence.

C’est tendu entre Abardonado et certains joueurs

Outre le résultat, Abardonado a fait des choix qui ont questionné, notamment au sein de son vestiaire. Ce mardi, L’Equipe révèle que plusieurs joueurs de l’OM ont été agacés après le match et qu’ils avaient des doutes sur le système mis en place, à savoir un 5-3-2. Selon eux, ils n’avaient pas assez évolué dans ce système qu’ils ont très peu travaillé avant la rencontre. Le quotidien sportif précise qu’ils ont, en effet, travaillé dans ce système durant un peu moins d’une heure la veille du choc. C’était bien trop peu aux yeux des joueurs.

De plus, la différence entre les paroles du coach intérimaire, qui a assuré qu’il voulait une équipe qui joue au Parc des Princes, et ses actes (un système trop frileux) a irrité une partie du vestiaire. Un joueur a d’ailleurs confié à nos confrères de L’Equipe : « quel message a-t-on envoyé à Luis Enrique ? Mets tous tes joueurs offensifs, ne t’inquiète pas, nous, on n’a pas envie d’attaquer… » Lâché par une partie de ses joueurs, Abardonado ne devrait donc pas faire long feu sur le banc phocéen. Pablo Longoria s’active pour trouver un nouvel homme fort capable de relancer l’équipe. Ce ne sera pas Pancho Abardonado.