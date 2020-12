PSG-Istanbul BB : l'UEFA ouvre une enquête

Très longue à réagir suite aux incidents survenus lors de Paris SG-Istanbul Basaksehir, interrompu à la 13e minute de jeu après des propos racistes du 4e arbitre à l'encontre de Pierre Webo, membre du staff du club turc, l'UEFA a annoncé sur son compte Twitter l'ouverture d'une enquête.

«L'UEFA est au courant de l'incident du soir lors du match de Ligue des Champions entre le Paris SG et Istanbul Basaksehir et conduira une enquête approfondie. Le racisme et les discriminations sous toutes leurs formes n'ont pas leur place dans le football #notoracism», peut-on lire.