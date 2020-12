Le match PSG - Istanbul Basaksehir est reporté !

Devant jouer sa qualification ce soir face au club turc d'Istanbul Basaksehir, le Paris Saint-Germain débutait bien la rencontre et contrôlait le jeu. Pourtant à la 13e minute de la rencontre, tout a été remis en cause. Pierre Achille Webo, l'adjoint d'Okan Buruk, le coach de la formation turque était exclu dans une situation d'incompréhension totale. Le jeu s'est alors arrêté et l'adjoint a expliqué qu'il avait été victime de racisme de la part du quatrième arbitre, Sebastian Colţescu.

🗣💬 "Pourquoi il a dit "négro" ? Pourquoi ?

- Venez on sort !"



Les images des propos racistes suspectés envers Pierre Webo et la réaction immédiate des joueurs. 👇#PSGIBKF #RMCChampions #UCL pic.twitter.com/FUgRwKQjNP — RMC Sport (@RMCsport) December 8, 2020

Remplaçant et proche de l'incident, Demba Ba a donc démarré les discussions avec l'arbitre de la rencontre, le Roumain Ovidiu Hațegan. Après dix minutes de discussions et avec le soutien de ses coéquipiers et des joueurs du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé et Neymar en tête, les acteurs de la rencontre sont tous rentrés dans les vestiaires. Arrêtée, la rencontre ne reprendra pas ce soir puisque les joueurs d'Istanbul Basaksehir ne voulaient pas que la rencontre redémarre avec la présence de Sebastian Colţescu même dans un rôle d'arbitre vidéo.

La rencontre se jouera à 18h55

Si l'UEFA n'a pas communiqué sur l'incident et que l'incompréhension a régné pendant quasiment deux heures, la rencontre n'a finalement pas repris. Celle-ci est donc reportée à demain 18h55 puisque le créneau le permet. Le match reprendra ainsi à la 13e minute de jeu, le moment où les propos racistes de Sebastian Colţescu auraient été portés à l'encontre de Pierre Achille Webo. Outre cela, un nouveau staff arbitral devrait être nommé.

Cet arrêt de la rencontre est sans précédent puisque c'est la première fois qu'une rencontre de Ligue des Champions ne va pas à son terme pour un cas de racisme. La situation est encore plus exceptionnelle quand c'est un membre arbitral, donc sous l'autorité de l'UEFA qui aurait réalisé cet acte. Conséquence donc, le Paris Saint-Germain et Istanbul Basaksehir rejoueront demain. Qualifié compte tenu de la victoire du RB Leipzig contre Manchester United (3-2), le PSG ne peut même pas savourer tant la situation est grave.