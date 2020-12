PSG-Istanbul BB : la vidéo de l'incident

La rencontre ne devrait pas reprendre entre le PSG et Istanbul BB après que les joueurs soient rentrés au vestiaire il y a maintenant plus d'heure, protestant contre les propos supposés racistes du 4e arbitre envers Pierre Achille Webo, membre du staff technique du club turc.

RMC le diffuseur a publié la vidéo de l'incident et la diffuse avec des sous-titres. On aperçoit l'ancien international camerounais sortir de ses gonds et s'en prendre au 4e arbitre. Demba Ba lui emboîte ensuite le pas, avant de voir les autres joueurs se mêler à l'attroupement et décider de quitter le terrain.