Neymar se fait déjà assassiner au Brésil

Grande première pour Neymar dimanche. Pour son deuxième match sous ses nouvelles couleurs, il était titularisé pour la première fois depuis… un an et quatre mois, et ce fameux duel entre l’Uruguay et le Brésil, pendant lequel il s’était gravement blessé au genou. En plein après-midi brésilien, sous une chaleur très forte, Santos défiait Novorizontino pour un duel du championnat paulista, qui s’est conclu sur un score de 0-0.

Et Neymar a été plutôt mauvais sur les 74 minutes passées sur la pelouse. Pas au niveau physiquement et pas dans le rythme, il n’a pratiquement fait aucune différence, ayant une influence minime sur le jeu de son équipe. Il a notamment perdu 24 ballons, et a raté les sept dribbles tentés pendant la rencontre. De quoi refroidir un peu les attentes qu’avaient les fans et les journalistes, et forcément, au Brésil, les réactions sont dures…

Les Brésiliens ne sont pas impressionnés

« Neymar n’a pas vu la couleur du ballon lors de son premier match en tant que titulaire pour Santos », peut-on lire du côté de Terra par exemple. Le journaliste Vitor Guedes, dit Vitão, a aussi chargé le numéro 10 : « c’est l’attente des gens qui, à mon avis, est irréaliste. Ils s’attendent à un Neymar imaginaire. Le vrai Neymar de ces cinq dernières années est celui qui a joué aujourd’hui. […] C’est donc une très mauvaise performance, mais je ne pense pas que ce soit surprenant ». Globo évoque un « match blanc » de la star.

Le journal Gaucha parle de « performance à oublier », alors que le Jornal de Brasilia précise que « Neymar joue loin du but et a des difficultés lors du deuxième match lors de son retour à Santos ». Sur les réseaux sociaux, Neymar a pour sa part critiqué la pelouse du stade Doutor Jorge Ismael de Biasi : « un terrain compliqué et un match difficile ». Mercredi, il aura l’occasion de se refaire face à Corinthians, une des grosses équipes du pays…