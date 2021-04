Real Madrid - FC Barcelone : l'arbitrage est déjà au cœur des débats

La suite après cette publicité

Les fans des deux équipes le savent : en Espagne, on aime la polémique. Et surtout, quand elle concerne l'arbitrage. De nombreuses émissions radio ou TV passent ainsi des heures, si ce n'est plus, à débriefer les actions litigieuses et les performances des hommes au sifflet week-end après week-end. Souvent, toujours avec une touche de mauvaise foi, la polémique naît même avant le match.

Et cette fois, ça n'a pas dérogé à la règle, comme c'était à prévoir pour un match d'un tel enjeu. Du côté de Madrid, on expliquait cette semaine que les dirigeants madrilènes craignaient un potentiel arbitrage favorable au FC Barcelone. Surtout après ce match face à Valladolid, remporté dans le temps additionnel sur le score de 1-0. Rencontre au cours de laquelle les Blaugranas auraient été favorisés par l'arbitre, toujours d'un point de vue madrilène. Autant dire que Jesús Gil Manzano a la pression pour son deuxième Clasico, lui qui remplace Antonio Mateu Lahoz, blessé au tout dernier moment.

De mauvais souvenirs

Une nomination qui fait déjà parler. Du côté de Barcelone, on se rappelle notamment de l'expulsion de Messi en Supercoupe d'Espagne plus tôt dans la saison, comme il avait déjà expulsé ses acolytes de la MSN Neymar et Luis Suarez lors d'autres rencontres précédemment. Les seules trois expulsions du trio sud-américain avec le Barça sont ainsi survenues avec Gil Manzano au sifflet ! Cette saison, il a dirigé les Catalans à deux reprises, pour un nul (1-1 face à Séville) et une défaite 3-2 face à l'Athletic en Supercoupe. Des images du principal concerné avec un sac du Real Madrid font aussi fréquemment surface sur les réseaux sociaux.

Il faut dire que depuis qu'il exerce, le FC Barcelone n'a remporté que 59% des matchs où il était au sifflet, relativement peu pour un club de ce calibre. Les Merengues eux ont remporté 79% des rencontres dirigées par Gil Manzano. Mais du côté de la capitale, on souligne notamment les trois penaltys sifflés en début de saison contre l'équipe de Zidane, lors de ce match face à Valence perdu 4-1. Il y a aussi eu quelques actions litigieuses lors d'autres matchs, comme un penalty non sifflé pour les Madrilènes contre l'Athletic en début de saison. Un jeu de victimisation des deux côtés qui, sans aucun doute, devrait continuer de plus belle après le match.

