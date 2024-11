Real Madrid : le mineur ayant insulté Vinicius Jr puni par la justice

Les sanctions continuent de tomber en Espagne à l’encontre des auteurs d’actes racistes. Cette fois, c’est au tour du spectateur mineur qui s’en est pris à Vinicius Junior d’être épinglé par la justice. Le Real Madrid annonce en effet que le jeune homme ayant proféré des insultes racistes à l’encontre du Brésilien a été condamné à une amende et des travaux d’intérêts généraux.

«Le Real Madrid C. F. informe que le mineur qui a proféré des insultes racistes à l’encontre de notre joueur Vinicius Júnior au stade de Vallecas, lors du match entre le Rayo Vallecano et le Real Madrid le 18 février 2024, s’est excusé et a exprimé ses regrets pour son comportement dans une lettre d’excuses adressée à Vinicius Júnior. En conséquence de l’accord extrajudiciaire conclu, il a accepté de réaliser les activités socio-éducatives qui lui ont été proposées par le parquet des mineurs, ainsi que de ne pas pénétrer dans les stades où se déroulent des compétitions officielles pendant une période d’un an. En outre, il doit payer la sanction financière qui lui a été imposée pour son comportement par la Commission d’État contre la violence, le racisme, la xénophobie et l’intolérance dans le sport. Depuis le mois de juin dernier, quatre procédures judiciaires, soit devant une juridiction pénale, soit devant une juridiction pour mineurs, se sont terminées par des sanctions pour les auteurs des actes racistes intolérables commis contre des joueurs du Real Madrid dans différents stades, forums et réseaux sociaux. Le Real Madrid, qui, avec ses joueurs, a agi en tant que partie civile dans ces procédures et en poursuit actuellement d’autres, continuera à travailler pour protéger les valeurs de notre club et pour éradiquer tout comportement raciste dans le monde du football et du sport».