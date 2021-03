CdF, PSG : la réaction à chaud de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Opposé à Lille en huitième de finale de Coupe de France, le Paris Saint-Germain a pu compter sur un doublé de Kylian Mbappé ainsi que sur un grand Keylor Navas (qui a encore stoppé un penalty) pour l’emporter et se qualifier. Entré en première période suite à la sortie sur blessure de Mauro Icardi, Mbappé a réagi au micro d’Eurosport.

« La Coupe de France est très importante pour le club. Peut-être que les gens ne pensent pas ça, mais nous, on veut gagner cette Coupe de France. On a montré aujourd'hui avec de l'envie qu'on voulait vraiment faire quelque chose dans cette coupe. Je suis content, je n'ai pas trop eu le temps de m'échauffer, j'étais un peu froid donc j'ai essayé de doser sur mes premiers ballons. Mais il y avait l'opportunité de faire quelque chose donc j'ai provoqué le penalty puis je le marque. Après, j'ai essayé de monter en puissance pendant le match et j'arrive en fin de partie à clore le score donc c'est top pour l'équipe et pour moi », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Culture PSG.