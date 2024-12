Real Madrid : Michael Owen donne de l’espoir à Kylian Mbappé

Arrivé au Real Madrid cet été, Kylian Mbappé traverse très certainement l’un des passages les plus compliqués de sa carrière sportive. Le capitaine de l’équipe de France peine à satisfaire sur le terrain et enchaîne les piètres prestations. La dernière en date face à Liverpool (2-0), en Ligue des Champions, mercredi. Parti des Reds pour rejoindre le Real, Michael Owen a connu, lui aussi, une adaptation difficile chez les Merengues. Dans un entretien accordé à The Athletic, le Ballon d’Or 2001 est revenu sur son passage dans la capitale espagnole.

« Madrid est le Saint Graal pour un footballeur, mais la pression est si forte que vous ne pouvez même pas respirer. Dès que j’ai pris la décision d’aller à Madrid, j’ai perdu le contrôle de ma carrière. C’était la fin de la perception que les autres avaient de moi en tant que joueur. C’est vrai que c’était le Graal pour un footballeur, mais c’était aussi un endroit où la pression est si forte que tu ne peux même pas respirer. Ce n’était pas ce à quoi je m’attendais. Madrid est un club avec une histoire, du glamour et tout ce dont un footballeur rêve, mais quand vous y arrivez, vous réalisez que c’est un endroit où vous pouvez perdre votre essence. Dans mon cas, cela m’a coûté ma vie professionnelle », a indiqué Owen, qui ne sera resté qu’une saison (2004-2005).