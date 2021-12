Serie A : la Fiorentina s'offre la Salernitana et met la pression sur la Juventus

Après la victoire de la Sampdoria face au Genoa vendredi soir (1-3), la 17e journée de Serie A se poursuivait ce samedi avec la rencontre entre la Fiorentina (6e, 27 pts) et la Salernitana (20e, 8 pts). La Viola restait sur deux victoires consécutives contre la Sampdoria (3-1) et Bologne (2-3), tandis que les promus n'avaient plus gagné depuis le 26 octobre dernier lors de leur déplacement à Venise (1-2). Titulaire et capitaine, Franck Ribéry était bien présent au coup d'envoi du côté de la Salernitana, tout comme Vlahovic à la pointe de l'attaque florentine. Les locaux ouvraient le score en première mi-temps par l'intermédiaire de Bonaventura (1-0, 31e).

Au retour des vestiaires, Vlahovic donnait deux buts d'avance à son équipe, bien aidé par une faute de main de Belec (2-0, 51e). À un peu moins d'un quart d'heure de la fin du match, le but de Simy était refusé pour une position de hors-jeu (79e). Vlahovic s'offrait finalement un doublé (3-0, 83e), avant que Maleh n'aggrave le score à son tour (4-0, 90e), mettant fin aux espoirs de Ribéry et ses coéquipiers. Avec cette victoire, la Viola revient à quatre points de l'Atalanta (4e, 34 pts) et prend trois longueurs d'avance sur la Juventus (6e, 27 pts). Lors de la prochaine journée, la Fiorentina recevra Sassuolo, la Salernitana accueillera l'Inter Milan.

