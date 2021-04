Wolverhampton veut se débarrasser d'Adama Traoré !

La suite après cette publicité

Il avait fait parler de lui la saison dernière. De par sa musculature pour le moins conséquente pour un joueur de football, mais surtout forcément, pour ses prestations plus que convaincantes sur les pelouses de Premier League. Rapide et dévastateur sur les flancs, il affichait une facilité déconcertante pour faire des différences balle au pied.

L'été dernier, il aurait probablement été transféré vers un club un peu plus coté s'il n'y avait pas eu cette crise financière liée au coronavirus. Il a également pu débuter avec la sélection espagnole en début de saison. Mais depuis... Plus grand chose. Cette saison, le joueur formé à La Masia est bien moins performant. En témoignent ses statistiques d'un petit but et de deux passes décisives en trente-et-une rencontres de championnat.

Adama Traoré va être bradé

Et forcément, sa cote sur le mercato est de plus en plus faible. Chez les dirigeants de Wolverhampton, on a déjà pris une décision : le vendre au plus vite. Selon Football Insider, c'est même l'objectif numéro 1 du mercato pour l'écurie de Premier League. Et selon le média, il ne coûtera pas bien cher, puisqu'un montant de 30 millions de livres, soit un peu moins de 35 millions d'euros, suffira à convaincre l'état-majeur des Wolves.

Le joueur de 25 ans sera donc bien moins cher que l'été dernier, quand on évoquait des montants environnants les 80 millions d'euros. Autant dire qu'en interne à Wolverhampton, on doit avoir des regrets. Reste maintenant à voir qui sera intéressé par le joueur, qui risque cependant de devoir se contenter de clubs moins prestigieux que l'été dernier, quand on évoquait Liverpool ou le Barça comme principaux candidats pour le recruter.