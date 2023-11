OM-OL : le gros coup de gueule de Geoffrey Kondogbia

Présent face aux journalistes avant d’accueillir le LOSC à l’Orange Vélodrome ce samedi soir pour le compte de la 11e journée de Ligue 1, le milieu de terrain centrafricain de l’Olympique de Marseille, Geoffrey Kondogbia, s’est livré sur la soirée chaotique vécue par les siens dimanche dernier, avec l’annulation de l’Olympico face à Lyon en raison de l’attaque du bus visiteur, alors qu’il rejoignait l’antre phocéen : «on l’a vécu un peu comme tout le monde. Une soirée assez cauchemardesque, qui n’a pas du tout sa place dans le football. Quelque chose d’inadmissible. On a essayé d’aller de l’avant, même si ce n’est pas quelque chose de simple. On a dû préparer notre semaine pour ce match très important pour nous.»

«Beaucoup de frustration, de déception, de dégoût, poursuit ensuite l’international aux 11 sélections (2 buts). C’était une soirée de spectacle, c’était quelque chose qu’on attendait. Sur le plan sportif, on voulait enchaîner. Sur le plan humain, ça nous a frappé. C’est inacceptable. Après, on a plus l’habitude de voir d’autres images. On avait vu une super belle image jeudi (contre l’AEK Athènes, ndlr). Dans le stade, c’est toujours guichets fermés, on a du monde à chaque fois, des supporters magnifiques. C’était à l’extérieur du stade, mais c’est quand même inadmissible pour nous.» Un message d’amour aux supporters marseillais, qui devraient être de retour en masse pour la réception du LOSC et ainsi relancer la machine en championnat.