Le LOSC s’intéresse à Enzo Le Fée

Déjà un départ pour Enzo Le Fée ? Parti du Stade Rennais l’été dernier à la découverte de l’Italie et de la Serie A, le milieu de terrain ne parvient pas à convaincre de l’autre côté des Alpes. Avec seulement six matchs disputés cette saison, pour quatre titularisations, le joueur formé à Lorient est plus que jamais poussé vers la sortie. D’autant plus que la Roma devra vendre pour respecter les règles du fair-play financier.

D’après le Corriere dello Sport, deux points de chute se distinguent actuellement pour le joueur de 24 ans : Le LOSC et Sunderland. Un choix cornélien, puisque l’écurie britannique, dirigée par Régis Le Bris qu’il connaît, est actuellement à la lutte pour la montée en Premier League. Elle pointe actuellement à la quatrième place de Championship.