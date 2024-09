La saison 2023-2024 de Lamine Yamal est celle de la révélation. Le joueur de 17 ans s’est dévoilé à la face du football européen avec le FC Barcelone, puis à mener l’Espagne à la victoire finale lors de l’Euro. Meilleur passeur du tournoi, le natif d’Esplugues de Llobregat a été également élu meilleur espoir. Suite à sa saison, il a été nommé pour le Trophée Kopa ainsi que pour le Ballon d’or. Mais ce n’est que le début. Lamine Yamal veut marquer l’histoire du football, comme il l’a indiqué France Football.

« Je veux marquer le foot de mon empreinte ! Faire partie des 30 finalistes du Ballon d’Or et être à 17 ans l’un des principaux candidats au Trophée Kopa est un rêve. Je suis le plus jeune de l’histoire à y parvenir et cela me motive encore plus. Je suis ravi de battre des records. J’ai vécu une année incroyable avec le Barça, et ces nominations ne sont que le début », a-t-il lâché. Pour les enchaîner, à lui d’enchaîner les grosses performances sur le terrain.