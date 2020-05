Antonio Conte dévoile ses excellents souvenirs à Chelsea

Après avoir fait toute sa carrière en Italie, que ce soit en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur, Antonio Conte décidait, en 2016, de quitter la sélection italienne et de se lancer dans le grand bain de l'étranger. Il s'engageait alors pour l'équipe de Chelsea. Malgré des débuts compliqués, il remportera la Premier League la première année malgré une énorme concurrence puis la coupe d'Angleterre en 2018, l'année suivante.

La suite après cette publicité

Finalement, en juillet 2018, il est licencié par les Blues. Si depuis cette année il a retrouvé un banc (celui de l'Inter Milan), il garde d'excellents souvenirs, visiblement, de la formation londonienne et surtout d'un joueur qu'il a eu sous ses ordres, un certain John Terry. « Ce fut un grand privilège pour moi d'être l'entraîneur d'une légende de Chelsea comme John Terry. C'est une grande personne et un grand joueur. Il m'a beaucoup aidé lors de ma première saison sur et en dehors du terrain. Il fut très important à l'entraînement, il m'aidait à maintenir la concentration de tout le monde. Je ne pourrais jamais le remercier assez pour ce qu'il a fait. Il fut très important pour moi et pour mon équipe », avance l'Italien sur Skysports à propos de celui qui a quitté Chelsea en 2017.

Conte est fou de Kanté

Mais il ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Un autre élément lui a particulièrement fait de l'oeil, un Français. Il s'agit bien évidemment de N'Golo Kanté. « À mon avis, il peut jouer dans toutes les positions au milieu de terrain. Nous parlons d’un joueur incroyable, un joueur de haut niveau. Il est incroyable avec et sans ballon. Quand vous avez N’Golo dans votre équipe, vous pouvez penser que vous jouez avec un joueur de plus. Vous pouvez trouver un sourire sur son visage tous les jours. C’est un gars très positif. Dans ma carrière d’entraîneur, il fait partie des meilleurs avec qui j’ai travaillé », a-t-il ainsi poursuivi.

Enfin, Conte a admis aussi que, malgré un départ assez étrange, ses relations avec les joueurs étaient excellentes, mais aussi avec ses dirigeants et évidemment les fans, pour qui il a eu un petit mot. Concernant son départ, après une période estivale ratée, il ne regrette rien et admet même que c'est normal dans un grand club que les attentes soient élevées. Une belle petite déclaration d'amour qui devrait ravir bon nombre de personnes en cette période si compliquée.