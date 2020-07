Liverpool aurait trouvé le remplaçant de Dejan Lovren

Qui pour accompagner Virgil Van Dijk dans la charnière centrale de Liverpool la saison prochaine ? Avec un Dejan Lovren qui vient de signer pour le Zénith St-Pétersbourg contre une somme comprise entre 10 et 12 millions d'euros, et malgré un Joel Matip ou un Joe Gomez pouvant offrir quelques garanties, les Reds seraient à la recherche d'un nouveau défenseur central. Et Jürgen Klopp aurait jeté son dévolu sur un jeune Turc de Schalke 04.

En effet, selon les informations de Bild, c'est Ozan Kabak, 20 ans, qui serait pressenti pour remplacer Dejan Lovren. Le défenseur, quatrième meilleur buteur de son club avec ses 3 buts en championnat, est sous contrat dans la Rhur jusqu'en 2024. Il dispose d'une clause libératoire d'environ 45 millions d'euros mais applicable uniquement en 2021. Les champions d'Angleterre peuvent donc entamé des négociations cet été pour tenter de baisser le prix du joueur qui a participé à 26 matchs de Bundesliga cette saison. Le Daily Mail évoque aussi un intérêt de la part de Manchester City, de la Juventus et du Borussia Dortmund.