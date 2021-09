Rayo : le numéro de Falcao dévoilé

Le Rayo Vallecano a bouclé l'arrivée de Radamel Falcao (35 ans) sur le gong en cette fin de mercato après sa résiliation avec Galatasaray. Le club de la banlieue madrilène n'a pas encore présenté el Tigre et croise les doigts pour pouvoir le faire ce jeudi.

Mais Marca sait déjà quel sera le numéro du buteur international colombien (95 sélections, 35 réalisations). Et l'ancien Monégasque portera le n° 3 du côté de Vallecas. Le 9 était déjà pris et il ne restait que le 3 et le 15. Le natif de Santa Marta a tranché.