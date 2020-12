MU - PSG : Thomas Tuchel justifie le choix Moise Kean

Un match à ne pas manquer. Dans le cadre de la 5e journée de la phase de poules de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain va affronter Manchester United à Old Trafford ce mercredi soir. Dans une mauvaise posture après deux victoires et deux nuls dans ce groupe H, le club de la capitale n'a plus vraiment le droit à l'erreur. Thomas Tuchel a donc fait des choix forts pour son XI de départ avec l'utilisation du 4-3-3 et la titularisation de Moise Kean à la place d'Angel Di Maria. Des choix sur lesquels le technicien allemand est revenu au micro de RMC Sport.

«On a quelques objectifs, quelques espaces à trouver. Et c'est, d'après mon expérience, plus facile pour nous dans un 4-3-3. (...) Manchester ferme bien les espaces. Pour moi, c'est presque impossible de trouver des espaces entre les joueurs, et c'est la force d'Angel. On veut en trouver dans la profondeur, c'est la force de Moise pour combattre aussi physiquement avec les deux défenseurs centraux. Ce n'est pas contre Angel, c'est pour Moise parce qu'il a une caractéristique différente», a expliqué l'ancien coach du Borussia Dortmund avant la rencontre.