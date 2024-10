Hervé Renard de retour en Arabie saoudite ?

Double vainqueur de la CAN (Zambie 2012, Côte d’Ivoire 2015) et ancien sélectionneur de l’équipe de France féminine, Hervé Renard se retrouve, aujourd’hui, libre de tout contrat. Récemment interrogé sur son prochain challenge, le technicien de 56 ans avait d’ailleurs assuré ne se fermer aucune porte. «Dans mon esprit, je ne vais pas prendre une année sabbatique. Au mois de janvier, si je n’ai pas d’équipe nationale, qu’est-ce que je vais faire ? C’est pour ça que je ne peux pas être catégorique», lançait le coach français. Et d’après nos indiscrétions, sa situation pourrait prochainement se décanter. Selon nos dernières informations, deux clubs saoudiens sont, en effet, intéressés par ses services.

Le premier n’est autre qu’Al-Ahli, où évolue actuellement un certain Riyad Mahrez. Mais ce n’est pas tout. Al-Qadisiya, nouveau club de Pierre-Emerick Aubameyang, est également en discussion avec l’ancien sélectionneur de l’Arabie saoudite. Lors de son passage sur le banc de la sélection saoudienne, Renard avait particulièrement marqué les esprits, s’offrant même le scalp de l’Argentine, finalement sacrée lors du dernier Mondial. Disposant d’une très belle cote dans le Golfe, le natif d’Aix-les-Bains attire, par ailleurs, une autre convoitise. En effet, Al-Wasl, formation des Émirats arabes unis et championne en titre, a approché l’entourage de l’entraîneur. Reste désormais à connaître le choix final du manager à la chemise blanche…