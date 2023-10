Ligue 1 : les nommés pour le trophée de joueur du mois de septembre

Sacré au mois d’aôut, Takumi Minamino connaît le nom de ses successeurs potentiels. L’UNFP vient de dévoiler sa liste pour le trophée de joueur du mois de septembre. Particulier de ce trio, il y a deux gardiens de but, une rareté.

Nous retrouvons le Brestois Marco Bizot (2 rencontres sans prendre de but sur trois), le Niçois Marçin Bulka (2 clean-sheets en 3 matches et surtout deux penaltys arrêtés face à Monaco) et son coéquipier et attaquant, Terem Moffi, auteur de 3 buts en autant de rencontres en septembre. Réponse dans dix jours.