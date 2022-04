Ligue Europa : l'OL giflé par West Ham, le Barça tombe face à l'Eintracht Francfort

Deux heures après la qualification du RB Leipzig grâce à sa victoire sur la pelouse de Bergame, les trois autres quarts de finale retour se sont déroulé ce jeudi soir. Á commencer par le Groupama Stadium, où l'Olympique Lyonnais recevait West Ham après son match nul obtenu lors de la première manche à Londres (1-1). Finalement dans le groupe rhodanien, Lucas Paqueta était sur le banc de Peter Bosz, qui alignait Aouar derrière Dembélé, pas loin d'ouvrir le score (12e). Mais le joueur en jambes dans ce début de rencontre, c'était Toko Ekambi, toujours très mobile et dangereux dans le dernier tiers, trouvant le poteau (5e).

Néanmoins, les Hammers surprenaient les locaux juste avant la pause à deux reprises : d'abord par le biais de Dawson, de la tête au premier poteau sur le corner de Fornals (0-1, 38e), avant le but du break de Rice sur une frappe à ras de terre contrée par Mendes (0-2, 44e). Puis, très vite en seconde période, les Londoniens aggravaient la marque grâce à Bowen, déjà volontaire en première période (24e), d'une frappe croisée trompant Pollersbeck (0-3, 48e). Malgré cela, les Lyonnais continuaient d'attaquer et de tenter de relancer le sort de la rencontre avec Dembélé (65e) et Gusto (69e), sans réussite. L'entrant Tetê y allait également de son occasion mais sa tentative n'était pas cadrée, confirmant le manque de justesse des Gones dans cette rencontre. Le score ne bougeait plus : West Ham sort l'OL de cette C3 et rencontrera en demi-finale...

Le Barça se réveille trop tard

Dans l'autre choc de cette soirée de jeudi, l'Eintracht Francfort se déplaçait sur le terrain mythique du Camp Nou pour y affronter le FC Barcelone après un résultat nul à l'aller (1-1). Mais comme en Allemagne, les hommes de Xavi étaient bousculés par une formation de Glasner conquérante et jouant juste. Cela se concrétisait par un penalty obtenu par Lindstrøm, ceinturé par Eric, puis transformé par Kostic (0-1, 4e). On attendait alors un Barça dominant après l'ouverture du score, mais seul O. Dembélé semblait montrer de la volonté dans le jeu. Francfort doublait la mise d'une superbe frappe en dehors de la surface de Santos Borré (0-2, 36e) et pouvait même éteindre l'antre catalan si Knauff cadrait son tir croisé avant la mi-temps (44e).

Au retour des vestiaires, les Blaugranas essayaient de mettre un peu plus d'intensité dans son jeu pour inquiéter un bloc francfortois sérieux et solide défensivement. Mais cette intensité ne se traduisait pas dans l'aspect défensif, permettant même à l'Entente de tripler la mise par Kostic d'une frappe à ras de terre transperçant les filets de Ter Stegen (0-3, 68e). Un but qui venait après un penalty quémandé par les Catalans mais refusé par l'arbitre, assisté par la VAR (61e). En fin de rencontre, Busquets croyait redonner espoir aux siens en réduisant l'écart, mais là aussi, le camion régie décelait une hors-jeu du capitaine au second poteau (85e). Le champion du monde 2010 se rattrapait derrière sur une reprise de volée à plus de 20 mètres (90+1e). Sur un penalty provoqué par N'Dicka, expulsé après un second jaune, Depay permettait au Barça de revenir à un but (90+10e). Insuffisant pour relancer cette double confrontation, remportée par Francfort, qui file en demi-finale.

Les résultats complets de la soirée

Atalanta Bergame 0-2 (1-3) RB Leipzig : Nkunku (18e, 87e)

FC Barcelone 2-3 (3-4) Eintracht Francfort : Busquets (90+1e) / Kostic (4e, 68e), Santos Borré (36e)

Olympique Lyonnais 0-3 (1-4) West Ham : Dawson (38e), Rice (44e), Bowen (48e)

Glasgow Rangers 2-1 (2-2, prolongation en cours) Braga : Tavernier (2e, 44e) / Carmo (83e)