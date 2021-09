Real Madrid : Éduardo Camavinga raconte ses débuts de rêve

À tout juste 18 ans, Éduardo Camavinga a signé des débuts magnifiques au Real Madrid. Formé au Stade Rennais, le jeune milieu de terrain a décidé de rejoindre, pour les six prochaines saisons, l'une des plus grandes écuries européennes pour un transfert estimé à 30 millions d'euros. Éduardo Camavinga a d'ailleurs marqué six minutes après son entrée en jeu face au Celta Vigo (5-2) lors de son premier match. Trois jours plus tard, il signait sa première passe décisive à Rodrygo (89e) sur la pelouse de l'Inter en Ligue des champions (1-0), alors qu'il était entré neuf minutes plus tôt.

L'international français aux trois sélections (1 but) a raconté ses débuts. «Le Real Madrid ? C’était mon rêve. Je suis content de l'avoir accompli, mais il faut travailler pour avoir une place de titulaire là-bas. Mon transfert s'est fait rapidement, mais le plus important, c’est que tout soit maintenant fait», a-t-il expliqué au micro de BeIN Sports.

Éduardo Camavinga rêve de tout gagner

Avec seulement quatre matches disputés sous le maillot merengue, l'ex-Rennais a pu découvrir Karim Benzema et Eden Hazard, deux stars internationales sur lesquelles il peut prendre exemple. «Karim Benzema, je mange à côté de lui à table. Il y a aussi Eden Hazard qui parle français. Cela donne plus de motivation, ça donne envie d'avoir leur carrière, ça donne un coup de boost. C'est plaisant d'être avec de tels coéquipiers chaque jour.»

Enfin, le numéro 25 du Real Madrid a pu découvrir Carlo Ancelotti, son nouvel entraîneur et a raconté ses premiers échanges avec le technicien italien. «Carlo Ancelotti me parle en français (...) Il me demande d'être mobile, libérer les espaces quand je n’ai pas le ballon, de jouer simplement», raconte-t-il, avant de dévoiler son objectif qui est «de tout gagner. On a les qualités pour faire une grande saison.» Éduardo Camavinga ne manque clairement pas d'ambition.