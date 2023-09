Chelsea : une victime de Mauricio Pochettino veut déjà claquer la porte

La suite après cette publicité

Les maux bleus. Arrivé à Chelsea cet été, Mauricio Pochettino voulait partir du bon pied après une expérience mitigée du côté du Paris Saint-Germain. Mais le technicien argentin ne vit pas des moments faciles sur le banc des Blues. En effet, son équipe est actuellement quatorzième de Premier League avec seulement cinq petits points au compteur après six journées. Les pensionnaires de Stamford Bridge affichent un bilan comptable d’une victoire, deux nuls et trois défaites en championnat (1 victoire en League Cup).

0 minute en Premier League pour Cucurella

Cela est insuffisant pour un club qui ne joue aucune compétition européenne cette année. C’est aussi très loin du compte pour une écurie qui a encore investi beaucoup d’argent sur le mercato. Alors oui, Chelsea n’a pas été épargné par les blessures et les pépins. Mais avec l’effectif à disposition, il y a moyen de faire bien mieux. Pochettino n’est d’ailleurs pas exempt de tous reproches, lui qui va devoir vite trouver des solutions pour relancer la machine.

Graham Potter, Bruno Saltor puis Frank Lampard avaient échoué l’année dernière après le départ de Thomas Tuchel. L’ancien coach de Tottenham espère faire mieux. Mais sa gestion ne plaît pas à tout le monde. The Sun révèle ce mardi qu’un joueur est déjà prêt à claquer la porte après seulement quelques mois de collaboration. Il s’agit de Marc Cucurella (25 ans). Recruté à l’été 2022 pour environ 65 millions d’euros, l’ancien joueur de Brighton a réalisé une première saison moyenne (33 apparitions, 26 en tant que titulaire, 2 assists).

L’Espagnol est prêt à partir

Chelsea s’attendait à mieux venant de lui. Cet été, certains médias ont évoqué un possible départ. En quête d’un latéral gauche, Manchester United a pensé à lui avant de se rabattre sur Sergio Reguilon. Resté dans la capitale anglaise, Cucurella voulait se relancer avec Pochettino. Mais ce dernier ne l’utilise pas. Hormis un match de League Cup contre Wimbledon le 30 août dernier (victoire 2-1, 90 minutes jouées), où il avait été en difficulté, il n’a pas joué.

En effet, il n’a disputé aucune rencontre de Premier League cette saison. Une situation qui commence à le tendre. The Sun explique que l’Espagnol n’exclut pas de quitter le sud-ouest de Londres en janvier prochain. Il a rencontré récemment son entraîneur pour évoquer justement sa situation et son avenir. Mais il n’a pas reçu plus de garanties, lui qui devrait toutefois débuter demain en League Cup contre son ancien club Brighton. Le joueur, qui partira s’il n’a pas plus de temps de jeu, pourrait donc être la première victime de Pochettino. Mais des clubs, dont le Real Madrid, sont déjà prêts à le relancer. De quoi le rassurer.