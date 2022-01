L'hommage du Président Macron à Kylian Mbappé

Dans un entretien accordé à L’Équipe, le Président de la République, Emmanuel Macron n’a pas tarit d’éloge pour Kylian Mbappé, qu’il a eu l’occasion de rencontrer à plusieurs reprises. Macron est conscient de l’importance de Mbappé en France : « si Kylian Mbappé a pris une place à part dans le cœur des Français, c’est aussi par son attitude sur le terrain et en dehors » mais il vante également son caractère et sa mentalité de bosseur avec « son travail acharné et son fair-play à toute épreuve ». Le Président de la République est conscient que Mbappé n’est pas une star comme les autres.

La suite après cette publicité

« Loin des dérives qui parfois accompagnent la célébrité, il incarne le calme, l’ambition tranquille, le regard vers les étoiles mais la tête sur les épaules. Ainsi Kylian Mbappé n’oublie jamais de revenir en Seine-Saint-Denis et en particulier à Bondy, là où pour lui tout a commencé ». Il continue son hommage en louant les engagements du jeune footballeur : « Pour la vaccination, contre la violence, en communion avec les émotions du pays: Kylian Mbappé a une conscience rare de son rôle, du poids de ses mots, de la force de ses actes ». Il termine en concluant sur ce qui fait de Mbappé un grand champion : « Sa capacité à assumer, reconnaître, surmonter et repartir à l’assaut est la signature d’un très grand champion. Oui, Kylian Mbappé a beau être si jeune, il a épousé l’excellence de son sport en club comme en équipe nationale, il a vécu les expériences les plus extrêmes et il a démontré les qualités des plus grands: lucidité, courage, résistance. Je suis sûr d’une chose: il continuera de nous étonner. »