Fousseni Diabaté : « Je veux trouver une solution pour faciliter mon départ »

Une aventure dans le football est imprévisible. Alors que certains démarrent leur carrière au sommet, d’autres mettent du temps à montrer l’étendue de leur talent au haut niveau. La carrière de Fousseni Diabaté est assez linéaire et depuis quelques années, il parvient à franchir chaque niveau avec brio après des expériences intéressantes en France, en Angleterre et en Turquie. Actuellement âgé de 27 ans, Fousseni Diabaté a réalisé la meilleure saison de sa carrière comme lui-même la qualifie. En 45 matches lors du dernier exercice sous le maillot du Partizan Belgrade, l’attaquant franco-malien a inscrit 7 buts, dont 4 en Conférence League, délivrant 11 offrandes par la même occasion. Des performances remarquables qui font la fierté de l’intéressé comme il nous l’a confié : «A titre personnel, je suis content de ma saison, c’est ma meilleure saison statistiquement parlant, et j’ai pu découvrir la Conférence League également. Ça a été une saison pleine avec de la régularité. Je suis dans la meilleure forme de ma carrière avec beaucoup plus de maturité dans mon football.» Mais comme souvent dans cette logique de paliers, il faut savoir passer à celui du dessus quand l’on sent que le moment est opportun. L’ancien de Leicester se dit prêt et aspire à évoluer dès la saison prochaine dans l’un des cinq grands championnats européens.

La suite après cette publicité

Mais alors que tout semblait mélodieux dans l’idylle qui lie le natif d’Aubervilliers et le club serbe, une tension est apparue ces dernières semaines entre les deux parties. La raison ? Au moment de signer libre l’été dernier, le transfuge d’Amiens et de Trabzonspor avait négocié un départ dès cet été en cas de belle saison. Et alors que le club s’était dit prêt à le laisser partir pour une somme avoisinant le million d’euros, le Partizan l’estime désormais à trois millions d’euros. Dès lors, un sentiment de trahison anime Diabaté : «J’ai coupé toute relation avec le club (Partizan Belgrade). J’éprouve de la rancœur à leur encontre car nous avions des accords de principe lors de ma venue en tant que joueur libre. Au-delà des problèmes de salaire, le plan initial était que je fasse une bonne saison et que je puisse partir sans difficultés. Les accords de principe ne sont pas respectés, et aujourd’hui le montant excessif demandé par le Partizan freine les clubs prétendants.» Comme lui-même nous l’a confié, des clubs de Ligue 1, Serie A et de Liga sont en pourparlers avec son représentant sportif. Alors que Diabaté entretient des discussions enrichissantes avec ces formations, il faudra d’abord trouver un terrain d’entente avec l’écurie belgradoise avec qui il compte garder de bonnes relations malgré tout : «Mon objectif n’est pas d’être en conflit avec le Partizan Belgrade qui reste un club important, mais de trouver un accord qui facilite mon départ.» Une fois cette anicroche surpassée, tous les feux seront au vert pour Fousseni Diabaté. Pour le moment, ce dernier garde la forme à raison de deux entraînements par jour avec son préparateur physique. Histoire d’être prêt au moment de rejoindre une nouvelle équipe en pleine préparation estivale.

À lire

FC Barcelone : coup dur pour Joao Felix