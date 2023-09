La stratégie déroutante du Real Madrid avec Kylian Mbappé et Erling Haaland !

La suite après cette publicité

Le Real Madrid garde le cap. Malgré la pression mise par certains observateurs et supporters quant à l’arrivée nécessaire d’un numéro 9 de haut vol, Carlo Ancelotti et sa direction n’ont pas souhaité céder aux caprices. Dès lors, Arda Güler, Joselu et Jude Bellingham ont été les seuls renforts offensifs de l’été et le rendement des deux dernières recrues citées, décisives lors de la victoire arrachée face à Getafe (2-1), semblent déjà donner raison au Mister. Inspiré, le technicien italien a, en effet, modifié son 4-3-3 en 4-3-1-2 pour donner les clés du jeu à l’ancien crack du Borussia Dortmund. Résultat ? Après quatre petites journées de Liga, les Merengues trônent en tête avec 12 unités et l’international anglais affiche une ligne statistique déroutante (5 buts et 1 passe décisive).

«Je suis très satisfait de l’effectif. Nous avons fait tout le travail que nous devions faire en amont et lorsque la saison a commencé, nous étions tous au point. C’est un groupe compétitif, nous avons un mélange de qualité, de force, d’énergie et d’expérience», confiait d’ailleurs, en ce sens, l’ancien coach du PSG après le succès des siens face aux Azulones. Fidèle à son projet sportif, façonné par son président Florentino Pérez, le Real Madrid n’a ainsi pas souhaité passer à l’action pour tenter d’enrôler Erling Haaland ou encore Kylian Mbappé, pourtant en plein de bras de fer avec sa direction au cours des dernières semaines. Sereins, les dirigeants madrilènes ont ainsi toujours soutenu - publiquement et dans ce qu’ils faisaient filtrer à la presse du moins - qu’ils ne feraient pas de folies pour s’attacher les services du Bondynois ou ceux du Norvégien.

Des propos accompagnés d’actes puisque le mercato estival est désormais terminé et les deux stars de la planète football continuent de faire le bonheur du PSG pour l’un, de Manchester City pour l’autre. Oui mais voilà, avec la possibilité d’attirer librement Kylian Mbappé dès le mois de janvier 2024, les rumeurs, elles, risquent rapidement de refaire surface. Pour autant et comme l’indique Marca, ce dimanche, le Real Madrid ne souhaite pas changer son fusil d’épaule et la stratégie reste la même. Dès lors, si le champion du monde 2018 reste évidemment une possibilité pour les Merengues, au même titre que le buteur des Citizens, les dirigeants madrilènes n’ont aucune intention de mettre en danger l’avenir et la stabilité financière du club pour réaliser ces deux coups.

Le quotidien espagnol précise, à ce titre, que le Real n’attendait rien de Kylian Mbappé cet été et ne se sent donc pas trahi par le dénouement du feuilleton. Si la porte reste donc ouverte - que ce soit pour le Français de 24 ans mais également pour le Norvégien - les Merengues privilégient désormais le projet sportif et semble avoir appris du passé. Ils estiment d’ailleurs qu’ils ont ce qu’il faut pour préparer l’avenir et comptent notamment sur l’arrivée déjà scellée d’Endrick en 2024 pour être l’un des leaders offensifs du club pour la décennie à venir. Reste désormais à connaître l’attitude du club espagnol au moment où Kylian Mbappé - s’il venait à ne pas prolonger dans la capitale française - pourra négocier avec la formation de son choix. Concernant Haaland, City est de son côté prêt à tout pour sécuriser son avenir. Ce dimanche, le Daily Star annonçait, à ce titre, la volonté des Skyblues de doubler le salaire de leur star en lui proposant un nouveau contrat et une rémunération estimée à 550 000 livres sterling par semaine ! Des chiffres ahurissants qui ne semblent, quoi qu’il en soit, pas entamer la sérénité des Merengues…