Le PSG va s’offrir le Barça !

Les mains moites, les jambes tremblantes, l’excitation à son paroxysme, ça y est nous y sommes ! Le PSG va faire chavirer ses supporters avec son quart de finale contre le FC Barcelone. Le Parc des Princes s’apprête à vivre un grand moment de football mercredi soir, avec la réception du club catalan. La remontada est une vieille histoire, exorcisée en 2021 avec une splendide revanche lors d’un huitième de finale. Désormais, c’est une place dans le dernier carré que joue le PSG face à l’un de ses plus grands rivaux.

Mbappé, Lewandowski, Dembélé, Yamal, les pépites du football seront sur la pelouse parisienne pour livrer un match d'anthologique.

Parmi les différents paris proposés par Parions Sport, voici trois cotes*** intéressantes que nous avons sélectionnées pour profiter de cette offre exceptionnelle :

Le PSG bat le FC Barcelone (cote à 1,95)

Oui, le PSG va battre le FC Barcelone au Parc des Princes ! Pourquoi ? Parce que le club de la capitale est invaincu à domicile cette saison en Ligue des Champions (3 victoires, 1 nul), parce qu’il est sur une série de 27 matches consécutifs sans perdre (dont 20 victoires) et parce qu’il a pu reposer tous ses meilleurs joueurs ou presque durant le dernier match de Ligue 1 face à Clermont. Mbappé, Dembélé, Vitinha, Lucas Hernandez, Donnarumma and co vont arriver frais et seront prêts à en découdre face à l’écurie blaugrana. La motivation sera énorme, et le PSG a déjà démontré cette saison qu’il était devenu une véritable équipe, avec de la solidarité.

Mbappe marque (cote à 1,95)

Oui, Kylian Mbappé va marquer contre le Barça. Pourquoi ? Parce qu’il est décisif dans ce genre de rencontre. Contre la Real Sociedad, c’est lui qui a qualifié le PSG, avec un but à l’aller et deux au retour. Parce qu’il aime martyriser le FC Barcelone. Les supporters catalans font encore des cauchemars de son triplé inscrit au Camp Nou en février 2021. Enfin parce qu’il joue sa dernière campagne de Ligue des Champions avec le PSG. Il veut marquer les esprits et affiche un état d’esprit irréprochable, en témoigne sa superbe performance lors du huitième de finale retour contre la Real Sociedad.

Lamine Yamal marque (cote à 5,50)

La nouvelle pépite de la Masia, c’est lui, Lamine Yamal, 16 ans seulement et déjà indispensable au FC Barcelone de Xavi. Les frissons viennent de ses exploits personnels et de son pied gauche magique. «Un score ? Une victoire 1-0. Le buteur ? Moi», a-t-il lancé dans la presse espagnole en amont du choc face au PSG. Déterminé à faire parler de lui, le jeune joueur a des fourmis dans les jambes et il veut tourmenter la défense parisienne mercredi au Parc des Princes.

