Ligue 1 : Rennes lamine Clermont, Monaco et Lille se relancent

Premier multiplex en milieu de semaine dans le cadre de la 7ème journée de Ligue 1, avec notamment le LOSC qui recevait Reims. Lille tentait d'assoir sa domination dès les premiers instants avec une occasion de Yilmaz, directement sur Rajkovic (1e). Derrière, la rencontre semblait un peu plus équilibrée au fil des minutes mais les Dogues se réveillent dans le dernier quart d'heure de la première période grâce à son attaquant turc, passeur sur les buts de la tête de David (1-0, 31e) et André (2-0, 42e). Malgré la réduction du score sur pénalty de Flips (2-1, 74e) après une occasion franche ratée par Vanbergen, les hommes de Jocelyn Gourvennec enregistrent leur deuxième victoire de la saison (2-1).

Comme Lille, Monaco espérait se relancer ce mercredi, face à l'ASSE. Si Monaco avait le pied sur le ballon en première période, ce sont les Stéphanois qui s'offraient les meilleures occasions avec deux poteaux de Krasso et Bouanga en quelques secondes (12e). Les Verts se font éliminer en deux passes avant que Volland n'élimine Kolodziejczak et ne fustige Green au premier poteau. Derrière, une sortie hasardeuse de Green lui avait valu le rouge (32e). Mais contre toute attente, Bouanga égalisait en crucifiant Nübel du pointu (41e) validé avec la VAR. A peine entré en jeu, Ben Yedder s'offre un pénalty à contre-pied (62e) après une faute de main de Kolodziejczak. L'attaquant français s'illustre une deuxième fois dans les dernières minutes du temps réglementaire (3-1, 86e).

Rennes se balade, Montpellier surpris à domicile

Le festival offensif de ce début de soirée se déroulait au Roazhon Park entre Rennes et Clermont. Jonas Martin ouvre le score de la tête sur le centre de Bourigeaud (1-0, 31e), avant que Terrier le rejoigne dans la feuille de match sur une frappe croisée (2-0, 36e). C'est en deuxième mi-temps que les Bretons vont dérouler : d'abord avec Sulemana, auteur d'un doublé en renard des surfaces (3-0, 55e; 4-0, 57e), puis un but d'anciens Montpelliérains, avec le centre de Martin pour Laborde (5-0, 61e). Le milieu de terrain Flavien Tait clôt la marque dans les 15 dernières minutes (77e).

Dans une rencontre à haute intensité, Montpellier recevait Bordeaux à la Mosson et profitait d'une grosse occasion gâchée d'Adli pour ouvrir le score grâce à Germain au second poteau (1-0, 11e). Les Girondins répliquent à deux reprises, et toujours au même endroit : la lucarne droite de Jonas Omlin, trouvée par la superbe frappe de Hwang Ui-Jo à 25 mètres, seul dans l'axe (1-1, 18e) et la tout aussi belle reprise de volée de Jean Onana (1-2, 29e). Montpellier réagit vite au retour des vestiaires par un coup-franc de Savanier bien repris par Germain (2-2, 50e) pour son troisième but de la saison, soit autant qu'avec l'OM la saison passée. Bordeaux se relâchait, permettant à Mollet de redonner l'avantage juste avant le dernier quart d'heure (3-2, 72e). Mais dans un scénario fou, Bordeaux égalisait par Kalu à la 85e (3-3).

Enfin, Nantes recevait Brest à la Beaujoire. Les hommes de Michel Der Zakarian coulaient, asphyxiés par la domination nantaise. Cela se confirmait avec l'opportunisme de Blas suivait l'action de Simon pour reprendre le ballon de l'intérieur du pied (1-0, 27e). Au retour des vestiaires, les Nantais déroulaient avec le premier but de Chirivella en Ligue 1 sur un enroulé juste en-dessous de la barre (2-0, 55e) et un contre malheureux de Brassier sur un centre à ras de Simon (3-0, 58e). Brest réduisait la marque sur corner grâce à Le Douaron (3-1, 64e).

