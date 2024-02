Yann M’Vila retrouve enfin un club et s’engage avec West Brom

C’était l’un des feuilletons depuis plusieurs mois. Libre de tout contrat après la fin de son aventure avec l’Olympiakos le 3 juillet dernier, Yann M’Vila était à la recherche active d’un club depuis plusieurs mois. Et après avoir vendu sa candidature à plusieurs grosses écuries de Ligue 1 comme l’OL et l’OM, le milieu de terrain de 33 ans n’avait pas su rebondir cet hiver. Finalement, l’international français (22 sélections, 1 but) a enfin retrouvé un club ce lundi.

La suite après cette publicité

Et le natif d’Amiens va retourner en Angleterre après une pige d’un an à Sunderland en 2015-2016 en rejoignant West Bromwich Albion. Le cinquième de Championship a annoncé la nouvelle dans un communiqué paru en milieu d’après-midi : «Albion a signé un contrat à court terme avec le milieu de terrain français expérimenté Yann M’Vila jusqu’à la fin de la saison. Le joueur de 33 ans, qui a travaillé avec Carlos Corberán à l’Olympiacos en 2022, a représenté plusieurs clubs à travers l’Europe au cours de sa carrière, dont Rennes, Rubin Kazan, l’Internazionale , Sunderland et Saint-Étienne. M’Vila a également été sélectionné 22 fois par son équipe nationale, apparaissant pour les Bleus à l’UEFA EURO 2012. Il a reçu le maillot numéro 22. Et Yann dit qu’il a hâte de travailler à nouveau avec l’entraîneur-chef des Baggies.»