PSG - ASM : la réaction à chaud d'Alexander Nübel

Auteur d'une très belle performance sur la pelouse du Paris Saint-Germain, Alexander Nübel (25 ans), le portier de l'AS Monaco, est l'un des grands artisans du match nul (1-1) obtenu par les Asémistes au Parc des Princes. Décisif à plusieurs reprises lors de ce choc, le gardien allemand était d'ailleurs présent au micro de Prime Video à l'issue de la rencontre.

L'occasion pour lui de féliciter ses partenaires pour la performance réalisée par le club de la Principauté : «on a pressé très haut et très bien, on avait le contrôle du match au départ et en seconde période. On a été plus sous pression mais on savait que ça serait comme ça. A la fin, on aurait même pu l’emporter mais au final, un match nul paraît équitable», a ainsi déclaré l'Allemand.