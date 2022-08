L1 : premier accroc pour le PSG, tenu en échec contre l'AS Monaco !

La suite après cette publicité

En clôture de la quatrième journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain accueillait l'AS Monaco, ce dimanche à 20h45, pour un choc très attendu. Inarrêtables depuis le début de la saison, les hommes de Christophe Galtier, auteurs de trois probants succès face à Clermont (5-0), contre Montpellier (5-2), puis à Lille (7-1) le weekend dernier, espéraient poursuivre sur leur lancée. En face, les Monégasques avaient, quant à eux, pour ambition de relever la tête après la lourde défaite concédée contre le RC Lens (1-4). Au Parc des Princes, les Parisiens, alignés en 3-4-3, se faisaient d'ailleurs surprendre par la bande à Philippe Clement. Après une belle récupération de Camara dans les pieds de Messi, Volland combinait dans le rond central avec Golovine. Lancé en profondeur, l'attaquant allemand résistait au retour de Kimpembe et ajustait Donnarumma d'une belle frappe croisée du gauche (0-1, 20e). Malheureusement pour lui, le numéro 31 de l'ASM, blessé sur le but, cédait sa place dans la foulée. Piqué à vif par cette ouverture du score, le club de la capitale repartait à l'attaque mais tombait sur le rigoureux bloc des Asémistes. Symbole de cette entame de match délicate pour les Parisiens, Caio Henrique, d'un joli coup franc enroulé, mettait, à son tour, le portier parisien à contribution mais ce dernier détournait parfaitement (33e).

Déterminé à revenir dans cette rencontre, le PSG poussait juste avant la pause mais Lionel Messi, à l'entrée de la surface, puis Mbappé, à la réception de la frappe de l'Argentin, trouvaient le poteau de Nübel (45e). Au retour des vestiaires, Ben Yedder profitait d'une sortie hasardeuse de Donnarumma mais envoyait sa frappe dans les travées du Parc (48e). Une des rares occasions monégasques en seconde période. Et pour cause. Bien décidé à égaliser, le PSG poussait. Et si Neymar butait sur un Nübel héroïque peu avant l'heure de jeu (58e), le Brésilien permettait finalement aux Rouge-et-Bleu de revenir au score sur penalty (1-1, 69e). Dans la foulée, Hakimi pensait même donner l'avantage aux siens mais sa frappe tendue échouait sur le poteau du portier monégasque (75e). Dans le dernier quart d'heure, le champion de France en titre tentait le tout pour le tout mais Mbappé, sublimement lancé par Mendes, tombait sur un Nübel encore décisif (84e). Avec ce résultat (1-1), le PSG conserve la tête de la Ligue 1 mais voit le RC Lens et son rival marseillais revenir à hauteur. De son côté, l'ASM, séduisante face à l'armada parisienne, pointe à la douzième place.

