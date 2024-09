OL : John Textor veut concurrencer le PSG dans la course au titre

John Textor a de grandes ambitions pour son Olympique Lyonnais. Présent en conférence de presse, ce mercredi, l’Américain a déclaré vouloir jouer le titre. « On peut avoir une belle saison sans atteindre ses objectifs. On peut renforcer l’objectif, grandir ensemble avec des belles perspectives pour l’avenir. Mais si on ne gagne pas le championnat, je pense que c’est un échec », a déclaré l’homme d’affaire de 58 ans.

Pour Textor, la double confrontation face au champion en titre est essentielle. Battre le Paris Saint-Germain en championnat cete saison est l’un des objectifs fixé par la président du groupe Eagle. « Il y a deux matchs contre le PSG, il faut gagner au moins un de ces matchs. Ils ont une belle équipe, mais nous voulons terminer en haut du classement. Si nous ne sommes pas en Ligue des champions à l’issue de la saison, c’est un échec », a tenu à rappeler le natif du Missouri. Les ambitions sont là, place au terrain désormais pour l’Olympique Lyonnais.