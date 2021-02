Hakim Ziyech veut déjà quitter Chelsea !

La suite après cette publicité

Cela faisait quelques années qu'on se posait la question, encore plus depuis les départs de Frenkie de Jong et de Matthijs de Ligt : qui va avoir la bonne idée d'aller récupérer Hakim Ziyech (27 ans) auprès de l'Ajax Amsterdam ? L'été dernier, on a eu notre réponse et Chelsea a mis 40 millions d'euros sur la table pour enrôler l'international marocain. Dès ses premières minutes, on a senti l'ex-joueur de l'Ajax en jambes et surtout qu'il pouvait faire du bien aux Blues.

Sa complicité avec Timo Werner dépassait, au début, toutes les attentes en peu de temps. Mais l'international allemand est muet depuis quelque temps maintenant et le Marocain, lui, plus vraiment à l'aise dans la capitale anglaise. Selon les informations du Corriere dello Sport, c'est même encore pire puisque le natif de Dronten (Pays-Bas) a déjà envie de quitter les pensionnaires de Stamford Bridge. Il a lentement, mais sûrement, disparu à cause des blessures.

Il va demander à partir en fin de saison

Ces pépins physiques lui ont coûté quelques places dans la hiérarchie de Frank Lampard. Le Britannique est parti, remplacé par Thomas Tuchel, mais Hakim Ziyech est toujours remplaçant. À son actif cette année : onze apparitions en Premier League avec seulement huit titularisations. C'est peu, trop peu, pour un joueur qui avait émerveillé, de sa technique, l'Europe du football lorsque l'Ajax a atteint les demi-finales de la Ligue des Champions, il y a deux ans.

Il n'a d'ailleurs marqué qu'un seul but cette saison, contre Burnley. Pour le CdS, c'est sûr, il va demander à quitter le club à la fin de la saison afin de retrouver la joie de jouer au football et d'être décisif. Par le passé, en Italie, Ziyech avait été annoncé sur les tablettes de l'AS Roma et de l'AC Milan. Reste maintenant à savoir si Roman Abramovitch, le grand patron de l'écurie londonienne, est vendeur. Et si oui, à quel prix ?