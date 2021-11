OM : Dimitri Payet dévoile les secrets de son retour en grâce

La suite après cette publicité

Vivement critiqué il y a encore quelques mois, surtout la saison passée, Dimitri Payet est aujourd'hui revenu sur le devant de la scène. Étincelant avec l'Olympique de Marseille depuis le début de l'exercice 2021-2022, le milieu de terrain français a souvent été décisif, lui qui a marqué 7 buts et délivré 4 passes décisives en 13 apparitions toutes compétitions confondues (Ligue 1 et Europa League). Mais en dehors des statistiques, l'ancien joueur de West Ham régale toujours autant les amateurs de ballon rond et surtout les supporters marseillais présents à l'Orange Vélodrome. Et un Payet au top, le club phocéen en aura grandement besoin dimanche soir lors de l'Olympico contre l'OL au Groupama Stadium.

Présent en conférence de presse d'avant-match ce vendredi, le Réunionnais était alors très attendu, lui qui avait envoyé quelques punchlines il y a deux ans avant d'agir sur le terrain. Cette fois, pas de grandes déclarations mais l'international français (38 sélections, 8 buts) a dévoilé les dessous de son retour en grâce : «je l'ai dit, je pense qu'il y a beaucoup de planètes qui se sont alignées. Bien évidemment, il y a eu l'arrivée du nouveau coach avec un nouveau système et une nouvelle façon de jouer où je me retrouve au cœur du jeu, là où je me plais, je m'épanouie. Après, la remise en question personnelle, c'est en continu. Je me remets toujours en question, après chaque match, après chaque bon match, après chaque match raté, moyen... Après chaque fin de saison, je fais le bilan personnel donc la remise en question a été forcément faite en fin de saison dernière. Et il y a aussi eu du travail en plus à côté pour pouvoir retrouver ce niveau-là.»

«Ça fait partie des meilleures périodes que j'ai pu connaître dans ma carrière»

Dans une très bonne passe, Dimitri Payet est pourtant plus proche de la fin que du début de sa carrière. Mais pour le principal concerné, beaucoup de facteurs entrent en compte pour expliquer tout ceci. «Je suis dans une période assez intéressante et je pense que ça fait partie des meilleures périodes que j'ai pu connaître dans ma carrière. Il y a un peu de tout : de l'expérience, le fait que je me retrouve au cœur d'un système et que je touche énormément de ballons et c'est ce que j'aime. On me demande d'organiser le jeu, c'est ce que j'aime faire aussi. Après, je ne joue pas tout seul, j'ai énormément de coéquipiers autour de moi qui me mettent dans les meilleures conditions, qui sont là pour me rassurer, pour me donner les ballons et me faire confiance et je pense qu'on a un groupe vraiment solide et uni cette année, et je pense que ça fait une différence aussi», a enchaîné le numéro 10.

Avant, bien évidemment, d'évoquer aussi dans les grandes largeurs sa situation personnelle : «aujourd'hui, sur le terrain et en dehors, je suis très heureux et je pense que ça se retranscrit sur le terrain. Après, oui on a un groupe qui vit très bien. (...) Ça fait du bien quand tout le monde est là et on a la chance d'avoir quasiment tout le monde sur le pont donc c'est une bonne chose pour nous.» Un état d'esprit au top, des conditions idéales, un bon groupe. Avec tous ces ingrédients, Dimitri Payet a réussi à retrouver un excellent niveau pour le plus grand plaisir des fans marseillais. Allo, Didier Deschamps ?

Pour cet Olympico, avec Parions Sport en Ligne nous vous offrons 10€ (sans dépôt) et le bonus de bienvenue avec le code FM160. Misez 160€ sur la victoire de l’OM pour tenter de remporter 568 € (cote à 3,55). (cotes soumises à variation).Créez votre compte Parions Sport en Ligne dès aujourd'hui pour profiter de cette offre exclusive Foot Mercato.