Brest : Éric Roy peste contre l’arbitrage

Tenu en échec par le promu auxerrois ce vendredi soir (2-2), Brest a manqué l’occasion de mettre la pression sur les places européennes. La faute en partie à deux buts refusés par l’arbitre du soir, Bastien Dechepy, le premier pour une extrémité de talon en position de hors-jeu. «Le foot en est réduit à ça maintenant… Il suffit de regarder les derniers matchs… Ce soir, on marque quatre buts, dont un refusé d’un talon a priori hors-jeu alors que c’est un magnifique but. Ce n’est pas très football. Mais bon…», a développé l’entraîneur de Brest Éric Roy en conférence de presse après la rencontre.

L’ancien Lyonnais Mama Baldé s’est vu refuser deux buts dans cette rencontre le premier après un retourné acrobatique spectaculaire et le second, plus pragmatique, mais qui aurait pu redonner l’avantage aux Bretons, annulé pour une poussette de Ludovic Ajorque sur le gardien auxerrois. «Je n’ai pas tellement l’impression que c’est Ludovic qui vient percuter le gardien. L’arbitre avait sifflé bien avant que le ballon rentre, on ne pouvait faire autrement que le refuser. Mais maintenant qu’on a la VAR, je pense qu’on a la possibilité de patienter et de checker tout ça pour voir s’il y avait vraiment faute ou pas», a soupiré l’ancien manager niçois.