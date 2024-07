SM Caen : les supporters se déchirent après l’arrivée de la Famille Mbappé

La rumeur avait fait l’effet d’une bombe dans le paysage du football français au début de l’été. Et c’est désormais confirmé : Kylian Mbappé et sa mère Fayza Lamari vont boucler le rachat du Stade Malherbe de Caen, pensionnaire de Ligue 2. En effet, selon les informations du Parisien, le désormais nouveau joueur du Real Madrid va prendre ses quartiers en Normandie pour devenir, dans les prochaines heures, l’actionnaire majoritaire du club caennais, récent sixième du championnat de Ligue 2. Le quotidien francilien précise que le nouvel attaquant merengue a racheté, auprès du fond d’investissement américain Oaktree, la majeure partie des parts du club - à savoir 80% - pour un peu moins de 20 millions d’euros et deviendra, de facto, le propriétaire du SM Caen avec Pierre-Antoine Capton, le président du conseil de surveillance, qui conservera le reste du capital. Dans les négociations de ce deal, la Famille Mbappé rachète également une partie des dettes du SM Caen. Mais depuis que cette information a envahi le quotidien des locataires du stade Michel d’Ornano, les supporters de ce mythique club ne sont pas toujours d’accord, malgré un consensus évident sur la situation de leur équipe préférée.

La suite après cette publicité

La rédaction de Foot Mercato est donc partie à la rencontre de plusieurs supporters du Stade Malherbe pour leur demander leur avis sur l’arrivée d’une famille aussi respectée qu’elle est crainte en France, qui résonne avec succès mais aussi avec méfiance : «L’arrivée de la famille Mbappé en tant qu’actionnaire majoritaire du Stade Malherbe est un sujet qui divise les supporters du club depuis plusieurs semaines. L’info selon laquelle ils étaient intéressés par un rachat du club court en effet depuis la fin du mois de mai. Certains voient, avec ce nouvel actionnaire, une opportunité de relancer la machine. Le club va jouer en Ligue 2 pour la sixième année consécutive. Les moyens pour recruter sont limités et les choix sportifs réalisés par le président délégué et/ou le directeur sportif sont régulièrement discutés. Beaucoup pensent donc qu’il est temps de changer l’organigramme et que l’arrivée du clan Mbappé peut redonner un nouveau souffle au club du point de vue des choix sportifs effectués. Ils espèrent aussi que le club passera un cap d’un point de vue financier et en termes d’image pour attirer de nouveaux partenaires grâce au nom Mbappé», nous a présenté, dans un premier temps, Veeeking, supporter bien connu dans la communauté caennaise. Une introduction complète pour un sujet loin d’être si simple.

À lire

Le Barça fixe un ultimatum à Nico Williams, Arsenal fonce sur un buteur à 100M€

Un certain soulagement… avec prudence

Voir débarquer une superstar comme Kylian Mbappé, nouvelle coqueluche du Real Madrid, peut effrayer aux premiers abords mais le club de Caen avait un besoin urgent de changement drastique : «Je sais qu’il y a des gens que sa notoriété inquiètent. Je pense que ça va mettre une autre lumière sur nous en effet, mais que ce club avait absolument besoin d’un nouvel investisseur pour passer un cap. C’est trop con de faire des procès d’intention d’emblée. Voyons ce qui se met en place mais vite, car ça urge un peu et surtout soyons heureux de trouver des investisseurs, ça ne court pas les rues. Du moment qu’ils signent un CDI à Nicolas Seube moi ça me va», nous a détaillé La Caencaneuse, supportrice très active dans la communauté de Malherbe. Tandis qu’Alexandre, supporter de Caen, se satisfait surtout de la visibilité et de l’éclaircissement du projet sur le moyen terme : «ce qui est bien, c’est surtout que ça soit acté. Qu’on puisse enfin savoir sur quel pied danser et avec quels moyens. Il y a tant à faire et seulement 3 semaines avant la reprise. Pour ce qui est de la politique du club, le projet sportif etc… il faudra un peu de temps pour être fixé. Mais si ça donne plus de marge de manœuvre pour recruter et conserver nos jeunes talentueux, je dis banco».

La suite après cette publicité

Depuis le départ de Jean-François Fortin, mythique président entre 2002 et 2018, Caen traverse une instabilité économique criante avec une direction qui n’a cessé d’évoluer. Le tout avec une remontée en Ligue 1 qui se fait attendre depuis cinq saisons : «Bien déçus car on était favoris pour racheter le club mais on avait pas assez de sous sur le compte de l’asso (…) Maintenant, on se demande ce qu’il va se passer quand on va jouer contre le Real Madrid en Ligue des Champions dans 3 ans», a d’abord plaisanté avec sourire l’un des gérants du très connu compte humoristique We Are Malherbe, avant de poursuivre plus sérieusement : «C’est plutôt une bonne nouvelle puisque le club était à vendre, on aurait pu se retrouver avec pire comme un club satellite, ou un Gégé Lopez. Mbappé c’est quelqu’un qui va mettre les bonnes personnes au bon endroit pour faire quelque chose, sans toucher à l’identité du club, on espère». Malgré cette touche positive de nos confrères normands, cet optimisme n’est pas forcément au goût de tous les supporters caennais car la Famille Mbappé prend de la place, beaucoup de place, dans le paysage médiatique et dans un club où l’identité historique est puissante, les risques d’un crash représentent déjà un sujet.

Mais une inquiétude subsiste…

Mais d’un autre côté, certains ont peur que le club de Caen ne devienne qu’un moyen, pour Fayza Lamari, de scouter et recruter des jeunes joueurs pour son agence FLA. Pour rappel, la mère de Kylian Mbappé représente ses deux fils mais aussi Rayan Cherki depuis peu : «Ce qui m’inquiète dans le fait que le clan Mbappé arrive au SMC, c’est qu’il est probable que le but soit d’y faire signer les jeunes joueurs dont l’agence s’occupe afin de leur donner du temps de jeu et une certaine visibilité, et ce peu importe leur niveau réel ni même s’ils sont prêts à évoluer en Ligue 2. Je n’ai pas envie que mon club devienne un outil qui n’ait pour simple but que de permettre à cette agence de faire jouer des joueurs afin de les valoriser, ne serait-ce qu’un peu, pour ensuite les revendre afin de prendre une commission sur le transfert. Le SMC a une vraie histoire, un réel encrage normand auquel tiennent beaucoup les supporters, et une identité marquée. Je n’ai pas envie que tout cela se perde», a néanmoins relativisé Veeeking. Le mercato est d’ailleurs assez bloqué depuis plusieurs semaines. Pour rappel, selon nos informations, l’arrivée de Kylian Mbappé a d’ailleurs déjà un impact sur le club normand, puisque l’opération Alexandre Mendy à Sunderland, meilleur buteur de la dernière saison de Ligue 2, est bloquée pour l’heure, car le clan Mbappé veut rencontrer l’entourage du joueur bissau-guinéen.

La suite après cette publicité

Qui dit nouveaux propriétaires, dit forcément une restructuration interne. D’après nos indiscrétions, Olivier Pickeu, le président du club normand, a déjà été démis de ses fonctions au SM Caen. L’ex-dirigeant d’Angers a été mis au courant de son départ il y a 48 heures et l’officialisation est d’ores et déjà à venir. Mais malgré les succès de Kylian Mbappé sur les pelouses, la vérité est qu’aucun membre de la famille possède une expérience de dirigeant de club professionnel de haut niveau : «Le fait d’avoir des gens qui arrivent dans l’actionnariat ou la présidence sans aucune expérience dans la gestion d’un club pro ça peux faire peur. Mais en même temps il fallait un nouvel actionnaire après le départ d’Oaktree. Visiblement ça ne se bousculait pas au portillon. J’attends de voir les premières décisions avant de crier au scandale», a aussi souligné Alexandre. En tout cas, le Stade Malherbe de Caen ne manquera pas de visibilité mondiale la saison prochaine et les prochaines semaines seront très intéressantes à observer en Normandie et qui sait, le mariage va peut-être fonctionner. Kylian Mbappé, plus jeune propriétaire d’un club professionnel en France, a déjà prouvé qu’il ne fallait pas lui parler d’âge.