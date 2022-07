Man City : Jack Grealish se confie sur sa première saison difficile

Transféré d'Aston Villa à Manchester City contre une somme avoisinant les 118 millions d'euros l'été passé, l'attaquant anglais Jack Grealish a vécu une première saison compliquée avec les Skyblues. Pour The Sun, l'international des Three Lions (23 sélections, 1 but) a livré sa vérité sur son début d'aventure mancunienne.

« C'était tellement difficile, honnêtement. Entrer dans ce nouveau bâtiment et ne connaître personne. Ensuite, il s'agit simplement de s'adapter au manager ici, à la façon dont les gars sont ici. Mon premier jour d'entraînement, les gars de l'Angleterre n'étaient pas de retour - de l'Euro. Les deux seules personnes que je connaissais vraiment étaient Gabriel Jesus et Bernardo car je m'étais disputé sur le terrain avec eux à Villa l'année précédente » a-t-il expliqué.