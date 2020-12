OM : accord entre Kostas Mitroglou et l'Olympiakos

Sous contrat jusqu’en 2021, Kostas Mitroglou (32 ans) n’a plus d’avenir à l’OLympique de Marseille. Non utilisé par André Villas-Boas depuis le début de la saison, l’attaquant grec, qui revient de deux prêts à Galatasaray et au PSV, pourrait plier bagage dès cet hiver.

Le média grec Sport24 annonce en tout cas qu’un accord verbal existe entre l’Olympiakos et Mitroglou. Alors qu’il touche 2,5 M€ nets par saison à Marseille, le buteur n’aurait pas posé de problème pour revoir ses émoluments à la baisse. Reste maintenant à convaincre l’OM. Au Pirée, Mitroglou viendrait épauler Ahmed Hassan durement touché par la covid-19.